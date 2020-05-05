У Франції знайшли ймовірного "нульового пацієнта" з COVID-19. Він перехворів ще 27 грудня, коли Китай ще не оголосив про епідемію коронавірусу, а в світі не було пандемії.

Про це повідомляє французький телеканал BFMTV.

Очільник реанімаційних відділень кількох лікарень в Паризькому регіоні професор Ів Коен заявив, що чоловік, якому 27 грудня поставили діагноз “пневмонія”, насправді перехворів коронавірусом. Медик припустив, що коронавірус міг з’явиться в Європі на місяць раніше, ніж про це заявляли раніше.

Сам пацієнт – 43-річний чоловік з Бобіньї, на північний схід від Парижа. Зараз він повністю здоровий. Він розповів, що не контактував ні з ким, хто повернувся з-за кордону, а також не їздив за кордон сам.

Важливість “нульового пацієнта” полягає в тому, що з його допомогою можна спробувати визначити шлях поширення коронавируса в тому чи іншому регіоні. Його вдалося знайти шляхом повторної перевірки аналізів всіх пацієнтів, які надходили до лікарень з діагнозом “пневмонія” до оголошення пандемії.

Ймовірно, чоловік заразився коронавірусом в період з 14 по 22 грудня. 27 грудня його госпіталізували з симптомами коронавірусу – сухим кашлем, жаром і ускладненим диханням.

Через чотири дні в світі повідомили про вірусну пневмонію невідомого походження на території Китаю.

Крім самого чоловіка коронавірусом перехворіли двоє його дітей. Не було симптомів захворювання тільки у його дружини. При цьому повідомляється, що жінка працювала в супермаркеті недалеко від аеропорту імені Шарля де Голля і могла вступати в контакт з людьми, які нещодавно прибули з Китаю.

Вона розповіла, що в супермаркет часто приїжджали мандрівники.