У Франції оштрафували компанію Apple на 25 млн євро за те, що старі моделі iPhone працювали повільніше після оновлення iOS.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Штраф був накладений Генеральною дирекцією Франції з питань конкуренції, споживання і боротьби з шахрайством (DGCCRF).

У відомстві зазначили, що Apple не попередила користувачів, що оновлення операційної системи спричинить уповільнення роботи iPhone.

“Коли споживачі не змогли повернутися до старої версії своєї операційної системи, багато хто з них були змушені замінити акумулятори та навіть придбати новий телефон”, – наголосили в комісії.

Йдеться про оновлення iOS 2017 року: 10.2.1 і 11.2. Так, робота iPhone 6, iPhone SE і iPhone 7 сповільнювалася через те, що в телефонах були старі батареї.

Компанія Apple погодилася виплатити штраф. Корпорація також повинна протягом місяця оприлюднити про це прес-реліз.

Варто відзначити, що ще в 2017 році в Apple підтвердили чутки про зниження швидкості роботи iOS-пристроїв у міру зносу акумулятора. У компанії стверджували, що це тільки подовжує життя пристроїв.

Згодом Apple випустила оновлення iOS 11.3 для iPhone, iPad і iPod touch. У новій версії у користувачів з’явилася можливість відключати автоматичне уповільнення процесора.