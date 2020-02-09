Про це повідомляє британське агентство ВВС.
Штраф був накладений Генеральною дирекцією Франції з питань конкуренції, споживання і боротьби з шахрайством (DGCCRF).
У відомстві зазначили, що Apple не попередила користувачів, що оновлення операційної системи спричинить уповільнення роботи iPhone.
“Коли споживачі не змогли повернутися до старої версії своєї операційної системи, багато хто з них були змушені замінити акумулятори та навіть придбати новий телефон”, – наголосили в комісії.
Йдеться про оновлення iOS 2017 року: 10.2.1 і 11.2. Так, робота iPhone 6, iPhone SE і iPhone 7 сповільнювалася через те, що в телефонах були старі батареї.
Компанія Apple погодилася виплатити штраф. Корпорація також повинна протягом місяця оприлюднити про це прес-реліз.
Варто відзначити, що ще в 2017 році в Apple підтвердили чутки про зниження швидкості роботи iOS-пристроїв у міру зносу акумулятора. У компанії стверджували, що це тільки подовжує життя пристроїв.
Згодом Apple випустила оновлення iOS 11.3 для iPhone, iPad і iPod touch. У новій версії у користувачів з’явилася можливість відключати автоматичне уповільнення процесора.
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