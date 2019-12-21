У Франції оштрафували американську корпорацію Google на 150 мільйонів євро (167 млн доларів) за "непрозорі правила реклами".

Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, французький регулятор з питань конкуренції дійшов висновку, що компанія Google зловжила своїм домінуючим становищем у сфері пошукової реклами.

“Google зловжила домінуючим становищем, яке вона займає на ринку пошукової реклами, прийнявши непрозорі і важкі для розуміння правила роботи своєї рекламної платформи Google Ads та застосовуючи їх несправедливим і довільним чином”, – наголосили у відомстві.

Розслідування зайняло чотири роки. Воно було розпочато за фактом скарги, поданої французькою компанією Gibmedia, яка управляє цілою низкою веб-сайтів.

Gibmedia звинуватила корпорацію в призупиненні облікового запису в Google Ads без попереднього повідомлення. Аккаунт було заблоковано в 2015 році.

Тепер концерну наказали переробити правила для Google Ads та прояснити порядок блокування аккаунтів на цій платформі.

У Google повідомили про намір оскаржити рішення про штраф. Крім того, в компанії висунули звинувачення на адресу Gibmedia.

“Gibmedia включала оголошення для рекламних сайтів, які спонукали людей до оплати послуг на непрозорих умовах. Ми не бажаємо подібної реклами на наших платформах, тому ми заблокували Gibmedia і відмовилися від відповідного рекламного прибутку, щоб захистити споживачів від шкоди”, – наголошується в заяві Google.