Про це повідомляє французький канал BMFTV.

Міністр заявив, що у Франції ще не був досягнутий пік пандемії вірусу і поширення як і раніше знаходиться в фазі загострення.

На його думку, для зменшення кількості захворілих в подальшому суворе дотримання карантинних обмежень є більше необхідним, ніж до цього.

“Вчора ми нарахували 94 додаткових госпіталізацій важких пацієнтів, ця цифра скорочується, госпіталізованих пацієнтів все ще більше, ніж пацієнтів, які виходять з лікарні”, – пояснив міністр.

При цьому Веран також додав, що зусилля, які спрямовані на протидію вірусу, хоч і не закінчені, але вже приносять певні результати.