Про це повідомляє французький канал BMFTV.
Міністр заявив, що у Франції ще не був досягнутий пік пандемії вірусу і поширення як і раніше знаходиться в фазі загострення.
На його думку, для зменшення кількості захворілих в подальшому суворе дотримання карантинних обмежень є більше необхідним, ніж до цього.
“Вчора ми нарахували 94 додаткових госпіталізацій важких пацієнтів, ця цифра скорочується, госпіталізованих пацієнтів все ще більше, ніж пацієнтів, які виходять з лікарні”, – пояснив міністр.
При цьому Веран також додав, що зусилля, які спрямовані на протидію вірусу, хоч і не закінчені, але вже приносять певні результати.
- В Україні станом на ранок 7 квітня зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 143 нові випадки.
- В Україні за минулу добу померли 7 людей, у яких був діагностований коронавірус COVID-19.