У Франції пожежні побилися з поліцією

Про це повідомляє британське агентство Reuters.
Уточнюється, що пожежники в столиці Франції вийшли на протест з вимогою збільшити їх соціальні бонуси за ризики на роботі, які залишаються незмінними з 1990-го року.
На мітингу були присутні тисячі пожежників, коли поліції довелося залучити проти протестантів гумові кийки та сльозогінний газ.
Відзначається, що пожежники в Парижі також вже протестували в жовтні 2019 року, вимагаючи вищих зарплат, пенсійних гарантій і більшої поваги до своєї професії.
Відео бійки також було опубліковано каналом Cnews в Facebook.
Manifestation : heurts entre pompiers et policiers à Paris
Manifestation : heurts entre pompiers et policiers à Paris
Gepostet von CNEWS am Dienstag, 28. Januar 2020
- 5 грудня у Франції оголошено загальнонаціональний страйк проти пенсійної реформи уряду.