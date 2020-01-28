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У Франції пожежні побилися з поліцією

У Парижі протест пожежних закінчився бійками з поліцією, феєрверками та сльозогінним газом.

Вівторок, 28 січня 2020, 19:33

Про це повідомляє британське агентство Reuters.

Уточнюється, що пожежники в столиці Франції вийшли на протест з вимогою збільшити їх соціальні бонуси за ризики на роботі, які залишаються незмінними з 1990-го року.

На мітингу були присутні тисячі пожежників, коли поліції довелося залучити проти протестантів  гумові кийки та сльозогінний газ.

Відзначається, що пожежники в Парижі також вже протестували в жовтні 2019 року, вимагаючи вищих зарплат, пенсійних гарантій і більшої поваги до своєї професії.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Відео бійки також було опубліковано каналом Cnews в Facebook.

Manifestation : heurts entre pompiers et policiers à Paris

Manifestation : heurts entre pompiers et policiers à Paris

Gepostet von CNEWS am Dienstag, 28. Januar 2020

Теги: беспорядки, протести, Франція, поліція, Париж

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