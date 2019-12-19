У Франції знову страйки, Париж погрузився у транспортний хаос.

Про це повідомляє AP.

Уточнюється, що в переговорах профспілок з владою з’явилися ознаки невеликого прогресу, але закінчення кризи при цьому ще далеко.

Повідомляється, що учасники протесту продовжують тиск на президента Франції Еммануеля Макрона.

У другій половині дня в столиці Франції очікується марш. Деякі профспілки обіцяють продовжити страйк до різдвяних свят і далі.

Як заявили в національному залізничному управлінні, в четвер у Франції не ходять близько 60% поїздів. При цьому уточнюється, що в попередні дні в країні не ходили 90% поїздів.

Відзначається, що менше проблем з транспортом відчувають провінційні міста. У Парижі люди як і раніше не можуть вільно пересуватись по місту, проводячи час в очікуванні чи заторах.

Повідомляється, що президент Макрон планує підвищити до 64 років пенсійний вік, стверджуючи, що сьогоднішня пенсійна система обходиться державі надто дорого.