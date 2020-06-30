У Франції під Парижем правоохоронці розшукують озброєного чоловіка, громадян евакуюють.

Про це повідомило французьке видання Le Figaro.

Уточнюється, що поліційна спецоперація відбувається в районі Дефанс у передмісті Парижа.

Правоохоронці помітили в торговому центрі чоловіка, озброєного автоматом Калашникова. Станом на цей момент поліція закрила торговий центр, в якому розташовано десь 230 магазинів.

При цьому поліція також рекомендує місцевим жителям уникати місця проведення операції. Також була закрита станція приміських поїздів і станція метро, що розташовані поруч.