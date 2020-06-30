Про це повідомило французьке видання Le Figaro.

Уточнюється, що поліційна спецоперація відбувається в районі Дефанс у  передмісті Парижа.

Правоохоронці помітили в торговому центрі чоловіка, озброєного автоматом Калашникова. Станом на цей момент поліція  закрила  торговий центр, в якому розташовано десь    230 магазинів.

При цьому поліція також рекомендує місцевим жителям уникати місця проведення операції. Також була закрита станція приміських поїздів і станція метро, що розташовані поруч.

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