Про це повідомило французьке видання Le Figaro.
Уточнюється, що поліційна спецоперація відбувається в районі Дефанс у передмісті Парижа.
Правоохоронці помітили в торговому центрі чоловіка, озброєного автоматом Калашникова. Станом на цей момент поліція закрила торговий центр, в якому розташовано десь 230 магазинів.
При цьому поліція також рекомендує місцевим жителям уникати місця проведення операції. Також була закрита станція приміських поїздів і станція метро, що розташовані поруч.
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