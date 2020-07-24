У Франції фахівці завершили розшифровку даних "чорних скриньок" збитого у січні над Тегераном літака МАУ.

Про це повідомили у французькому Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації в Twitter.

“Аналіз інформації з голосового (CVR) та параметричного (FDR) бортових реєстраторів літака “Боїнг-737”, реєстраційний номер UR-PSR, завершено після чотирьох днів скоординованих технічних робіт”, — повідомили у Бюро.

Також іранське Бюро з розслідування авіаційних подій подякувало французькому бюро за “виконання відмінної прозорої висококваліфікованої роботи”.

18 липня стало відомо, що Іран передав Франції “чорні скриньки” українського літака Boeing-737, збитого іранськими збройними силами в січні цього року. Зазначалося, що міжнародна команда, що складається з 20 експертів, вивчить бортові самописці.