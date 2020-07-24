Про це повідомили у французькому Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації в Twitter.
“Аналіз інформації з голосового (CVR) та параметричного (FDR) бортових реєстраторів літака “Боїнг-737”, реєстраційний номер UR-PSR, завершено після чотирьох днів скоординованих технічних робіт”, — повідомили у Бюро.
Також іранське Бюро з розслідування авіаційних подій подякувало французькому бюро за “виконання відмінної прозорої висококваліфікованої роботи”.
18 липня стало відомо, що Іран передав Франції “чорні скриньки” українського літака Boeing-737, збитого іранськими збройними силами в січні цього року. Зазначалося, що міжнародна команда, що складається з 20 експертів, вивчить бортові самописці.
- 8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
- Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий ракетою (з розробленого в Росії зенітно-ракетного комплексу “Тор”).
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- Україна отримала від Франції запрошення направити експертів для участі в розшифровці “чорних ящиків” пасажирського літака МАУ, який зазнав аварії поблизу Тегерана в січні.