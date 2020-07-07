У Франції сформували новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Жаном Кастексом. Перед ними поставили завдання - подолати коронавірусну кризу, а також дати новий імпульс президентства Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє France24.

В уряді залишилися працювати міністр економіки і фінансів Брюно Ле Мер, міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан, міністр охорони здоров’я Олів’є Веран, міністр освіти Жан-Мішель Бланкер, міністр збройних сил Флоранс Парлі. Також на своїх посадах залишилися міністр управління територіями та зв’язками з територіальними громадами Жаклін Гуро і міністр вищої освіти, науки та інновацій Фредерік Відаль.

Міністром внутрішніх справ став екс-глава міністерства бюджету Жеральд Дарманен. Він очолив міністерство не дивлячись на звинувачення, що нібито згвалтував жінку в 2009 році. Звинувачення були зняті в 2018 році, але на початку цього року розслідування поновили.

Міністерство юстиції очолив Ерік Дюпон-Моретті. Він відомий, як адвокат Джуліана Ассанжа, творця WikiLeaks.

Міністром сільського господарства і продовольства призначено Жульєн Денорманді. Міністр трансформації і державної служби – Амелі де Мончален. Міністерство культури очолила Розлін Башло.