У Франції водія автобуса побили пасажири, які не бажали одягати маски. Внаслідок отриманих травм чоловік помер.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Інцидент стався в місті Байонна на південному заході Франції минулої неділі, 5 липня.

59-річний Філіп Монгійо попросив трьох пасажирів надіти захисні маски (згідно з діючими карантинними вимогами через спалах коронавірусу). Він також спробував перевірити квиток у ще одного.

Після цього водія жорстоко побили на автобусній зупинці. Монгійо помер у лікарні в п’ятницю, 10 липня, не приходячи до тями. Лікарі зафіксували смерть головного мозку.

За фактом нападу двоє молодих людей у віці 22 і 23 років були звинувачені в замаху на вбивство (прокуратура має намір посилити підозру в зв’язку зі смертю потерпілого). Раніше вони вже потрапляли в поле зору поліції.

Ще двох звинуватили в ненаданні допомоги людині, котра знаходилася в небезпеці.

У Байонні відбувся мирний марш, організований родичами Монгійо.

У зв’язку з трагедією в автобусах планується посилити заходи безпеки.