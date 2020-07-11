Про це повідомляє видання The Guardian.
Інцидент стався в місті Байонна на південному заході Франції минулої неділі, 5 липня.
59-річний Філіп Монгійо попросив трьох пасажирів надіти захисні маски (згідно з діючими карантинними вимогами через спалах коронавірусу). Він також спробував перевірити квиток у ще одного.
Після цього водія жорстоко побили на автобусній зупинці. Монгійо помер у лікарні в п’ятницю, 10 липня, не приходячи до тями. Лікарі зафіксували смерть головного мозку.
За фактом нападу двоє молодих людей у віці 22 і 23 років були звинувачені в замаху на вбивство (прокуратура має намір посилити підозру в зв’язку зі смертю потерпілого). Раніше вони вже потрапляли в поле зору поліції.
Ще двох звинуватили в ненаданні допомоги людині, котра знаходилася в небезпеці.
У Байонні відбувся мирний марш, організований родичами Монгійо.
У зв’язку з трагедією в автобусах планується посилити заходи безпеки.
- Днями у Харківській області через пасажирів, які порушили масковий режим, майже на годину затримався в дорозі приміський поїзд.
- Кабінет Міністрів схвалив введення штрафів для фізичних і юридичних осіб за перебування громадян у громадських місцях без захисних масок. Для фізичних осіб розмір штрафів становитиме від 170 до 255 гривень. Відповідний законопроєкт має схвалити Верховна Рада.