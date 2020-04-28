Про це повідомляє французьке видання Le Figaro.
Уточнюється, що з 11 травня в країні будуть послаблені обмеження на пересування. На вулиці буде дозволено збиратися групами не більше ніж по 10 осіб.
Також у Франції планують з 11 травня відкрити дитячі садки та початкові школи, проте навчальні заклади можуть самостійно приймати рішення щодо відкриття. При цьому в класі мають перебувати не більше 15 учнів.
У країні також відновлять роботу ясла, де в групах повинні бути присутніми не більше ніж 10 дітей.
“Носіння маски для працівників ясел буде обов’язковим. І звичайно, маски не будуть носити діти молодше трьох років”, – пояснив голова уряду.
Крім того, з 11 травня відкриються магазини, маленькі музеї та бібліотеки.
Відзначається, що відкриття кафе та ресторанів не передбачено раніше червня.
На цю мить у Франції зафіксовано більш як 128 випадків зараження коронавірусом. При цьому померло від COVID-19 23,2 тисячі людей.
- В Україні станом на ранок 28 квітня зафіксовано 9410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 401 новий випадок.