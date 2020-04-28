Прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп оголосив про початок пом'якшення карантинних заходів в країні з 11 травня.

Про це повідомляє французьке видання Le Figaro.

Уточнюється, що з 11 травня в країні будуть послаблені обмеження на пересування. На вулиці буде дозволено збиратися групами не більше ніж по 10 осіб.

Також у Франції планують з 11 травня відкрити дитячі садки та початкові школи, проте навчальні заклади можуть самостійно приймати рішення щодо відкриття. При цьому в класі мають перебувати не більше 15 учнів.

У країні також відновлять роботу ясла, де в групах повинні бути присутніми не більше ніж 10 дітей.

“Носіння маски для працівників ясел буде обов’язковим. І звичайно, маски не будуть носити діти молодше трьох років”, – пояснив голова уряду.

Крім того, з 11 травня відкриються магазини, маленькі музеї та бібліотеки.

Відзначається, що відкриття кафе та ресторанів не передбачено раніше червня.

На цю мить у Франції зафіксовано більш як 128 випадків зараження коронавірусом. При цьому померло від COVID-19 23,2 тисячі людей.