Фахівці Французької академії (Académie Française) дійшли висновку, що абревіатура COVID-19, котра позначає новий коронавірус, - жіночого, а не чоловічого роду.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За словами вчених, у французькій мові COVID-19 потрібно вживати саме в жіночому роді разом із відповідним артиклем la (“la COVID-19”).

Останнім часом у французькій пресі цю абревіатуру нерідко писали з артиклем чоловічого роду – “le COVID-19”.

Своє рішення вчені аргументували простим правилом: граматичний рід в абревіатурах визначається по головному слову.

Наприклад, ЦРУ (Центральне розвідувальне управління, CIA) у французькій мові – жіночого роду (розшифровується як “Agence centrale de renseignement”). Оскільки ключове слово “agence” має жіночий рід, то і вся абревіатура також (“la CIA”).

У той же час ФБР (Федеральне бюро розслідувань, FBI) у французькій мові – чоловічого роду. Воно розшифровується як “Bureau fédéral d’enquête”, де слово “бюро” – чоловічого роду. Відтак, потрібно говорити “le FBI”.

У свою чергу COVID є абревіатурою для англійського терміна “Coronavirus disease”, що означає “коронавірусна хвороба”. Члени академії вирішили, що цей вислів найкраще перевести французькою як “maladie provoquée par le corona virus” – “хвороба, викликана коронавірусом”. Тому при визначенні роду у абревіатури COVID слід орієнтуватися на слово “maladie” (“хвороба”), яке відноситься до жіночого роду.

Отже, і COVID жіночого роду (потрібно вимовляти “la COVID-19”).

ДОВІДКА. Французька академія (фр. Académie française) – наукова установа у Франції, метою якої є вивчення французької мови, літератури, регулювання мовної та літературної норми французької мови. Є частиною Інституту Франції.

Академія виникла як приватне товариство в 1625 році. У 1635 році, завдяки кардиналу Рішельє і його грамоті, вона була прийнята під покровительство короля і отримала грошові кошти. Як вказувалося в грамоті, академія була створена, “щоб зробити французьку мову не лише елегантною, але й здатною трактувати всі мистецтва і науки”.

Наразі академія налічує 40 членів. Обрання в установу є довічним, а академіків називають “безсмертними” (згідно девізу академії, введеному ще при Рішельє – “Для безсмертя”).