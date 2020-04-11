У Франції повідомили, що стан 43 пацієнтів, яких лікували гідроксихлорохіном від коронавірусу COVID-19, значно погіршився.

Про це повідомляє американське видання The Hill.

Відповідну інформацію підтвердили у французькому агентстві з безпеки лікарських засобів.

“Попередня оцінка показує, що цей препарат потенційно збільшує ризики, зокрема серцево-судинних ускладнень, у пацієнтів з COVID-19”, – сказано в повідомленні.

У чотирьох пацієнтів, які померли внаслідок зараження коронавірусом COVID-19, ускладнення могли виникнути саме внаслідок лікування препаратом, в складі якого є гідроксихлорохін.

У той же час американський лікар Ентоні Фаучі заявив, що медикам у всіх країнах світу необхідно бути уважними при застосуванні будь-якого зі списку рекомендованих препаратів при лікуванні COVID-19.