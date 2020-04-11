Про це повідомляє американське видання The Hill.
Відповідну інформацію підтвердили у французькому агентстві з безпеки лікарських засобів.
“Попередня оцінка показує, що цей препарат потенційно збільшує ризики, зокрема серцево-судинних ускладнень, у пацієнтів з COVID-19”, – сказано в повідомленні.
У чотирьох пацієнтів, які померли внаслідок зараження коронавірусом COVID-19, ускладнення могли виникнути саме внаслідок лікування препаратом, в складі якого є гідроксихлорохін.
У той же час американський лікар Ентоні Фаучі заявив, що медикам у всіх країнах світу необхідно бути уважними при застосуванні будь-якого зі списку рекомендованих препаратів при лікуванні COVID-19.
- Як повідомлялося раніше, для симптоматичного лікування хворих з тяжкою і вкрай важкою формою захворювання COVID-19 Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує препарати “Плаквеніл”, “Актемра” і “Калетра”. Лікар-інфекціоніст і головлікар Олександрівської лікарні (Київ) Людмила Антоненко розповіла про побічну дію цих препаратів.
- 3 квітня МОЗ відправило в регіони 2250 упаковок препарату “Плаквеніл”.