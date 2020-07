Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Демонстранти розмахували засвіченими фаєрами і плакатами з символікою руху Génération Identitaire.

Сілла, депутат від партії президента Еммануїла Макрона в Руані, опублікувала в Twitter фото протесту і написала: “Ви ніколи мене не зачепите. Я дуже пишаюся роботою, яку я провела в якості французького депутата протягом трьох років із переконанням особливо щодо моїх виборців і афро-французьких відносин. Я більш рішуча, ніж коли-небудь! ”

Vous ne me m’atteindrez jamais. Je suis très fière du travail que je me mène avec conviction en tant que députée de la République française depuis 3 ans notamment pour ma circonscription et la relation Afrique-France. Plus déterminée que jamais! 💪🏾💪🏾💪🏾 pic.twitter.com/v76n5zqrB4

— Sira SYLLA (@sirasylla76) July 25, 2020