Про це повідомляє британське агентство Reuters.

Уточнюється, що французькими профспілками від часу акції протестів були заблоковані кілька нафтопереробних заводів. Це було зроблено для створення штучного дефіциту палива на заправних станціях для автомобілів.

Відзначається, що протестанти заблокували заводи Exxon Mobil France.

В даний момент представники профспілок обіцяють продовжувати блокування принаймні до кінця поточного робочого тижня, тобто, до 10-го січня.

Як заявили в міністерстві охорони навколишнього середовища, французькі НПЗ продовжать свою роботу, хоча п’ять із семи заводів відчувають певні труднощі. Протестувальникам вдалося заблокувати виїзди з НПЗ.

При цьому голова уряду Франції Едуард Філіп заявив, що державі не загрожує дефіцит палива, а правоохоронці забезпечать, щоб нафтові бази не були заблоковані.