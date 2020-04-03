Влада Франції анонсувала масштабну програму соціальних виплат і гарантій у зв'язку з економічною кризою через пандемію коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба Єлисейського палацу.

Зокрема, для різних груп населення економічно постраждалих від пандемії коронавірусу передбачаються такі гарантії.

Для власників фірм з 10 або менше співробітниками, які змушені були закритися.

Співробітники зможуть отримувати від держави відшкодування в розмірі від 84% до 100% своєї заробітної плати. Підприємець може призупинить виплату податків, орендної плати та комунальних рахунків, а також попросити допомогу в розмірі 1500 євро. Ще 2000 євро можуть бути надані підприємцю місцевою владою. Крім того, підприємець має право на кредит.

Для мікропідприємців та тих, хто працює не за наймом (архітекторів, сантехніків, торговців і т.п.).

Можна призупинити виплату податків, орендної плати та комунальних послуг. Також можна попросити допомогу у держави в розмірі 1500 євро і подати заявку на гарантований кредит.

Для представників вільних професій (психологи, юристи, перекладачі, бухгалтери тощо).

Можуть отримувати від держави відшкодування в розмірі від 84% до 100% своєї заробітної плати. Можуть призупинить виплату податків, орендної плати та комунальних рахунків, а також попросити допомогу в розмірі 1500 євро. Ще 2000 євро можуть бути надані фахівцеві місцевою владою. Крім того, фахівець має право на кредит.

Для керівників МСП.

Співробітники зможуть отримувати від держави відшкодування в розмірі від 84% до 100% своєї заробітної плати. Керуючий може призупинити виплату податків і подати заявку на гарантований кредит.

Для власників бізнесу, які не можуть прийняти захисні заходи, необхідні для здоров’я співробітників.

Співробітники зможуть отримувати від держави відшкодування в розмірі від 84% до 100% своєї заробітної плати. Керуючий може призупинити виплату податків і подати заявку на гарантований кредит.

Для тих, хто змушений залишатися вдома для турботи про дитину без можливості працювати онлайн.

Надається виплата зарплати на термін до 21 дня. Термін може бути продовжений через подальшу відсутність роботи.

Для безробітних, права яких закінчилися в березні.

Матимуть право на збереження компенсацій по безробіттю на період всього терміну карантину.

Для опікунів.

Відпрацьовані надурочні години по догляду за людьми будуть оплачені.