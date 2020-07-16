Влада Франції прийняла рішення на 10 днів раніше ввести зобов'язання носити захисні маски в публічних закритих приміщеннях. Раніше планувалося ввести таке правило з 1 серпня.

Про це повідомляє Le Figaro.

Відповідну заяву зробив прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс.

Він зробив акцент на тому, що обов’язкове носіння захисної маски в закритих громадських місцях запроваджується “з наступного тижня”, тобто з 20 липня, а не 1 серпня.

“Я запропонував посилити носіння маски, і, як це було запропоновано президентом Республіки, це стане обов’язковим з 1 серпня в магазинах і місцях, відкритих для відвідувачів”, – сказав він.

У деяких муніципалітетах Франції масковий режим ввели раніше. Через це прем’єр-міністра розкритикували і звинуватили в повільності.

Він сказав у відповідь, що до початку дії такого правила, в МВС повинні прописати визначення “закритого громадського місця” і розмір штрафів для відвідувачів і власників закладів, які буду порушувати припис.