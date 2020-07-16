Про це повідомляє Le Figaro.
Відповідну заяву зробив прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс.
Він зробив акцент на тому, що обов’язкове носіння захисної маски в закритих громадських місцях запроваджується “з наступного тижня”, тобто з 20 липня, а не 1 серпня.
“Я запропонував посилити носіння маски, і, як це було запропоновано президентом Республіки, це стане обов’язковим з 1 серпня в магазинах і місцях, відкритих для відвідувачів”, – сказав він.
У деяких муніципалітетах Франції масковий режим ввели раніше. Через це прем’єр-міністра розкритикували і звинуватили в повільності.
Він сказав у відповідь, що до початку дії такого правила, в МВС повинні прописати визначення “закритого громадського місця” і розмір штрафів для відвідувачів і власників закладів, які буду порушувати припис.
- У Франції водія автобуса побили пасажири, які не хотіли надягати маски. Внаслідок отриманих травм чоловік помер.