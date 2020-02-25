Про це повідомляє телеканал BFMTV.
“На території Франції більше немає хворих з вірусом. Останній пацієнт, якого було госпіталізовано в Ліоні, вилікуваний. Він не заразний і зміг повернутися додому”, – додав Олів’є Веран під час своєї конференції.
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Міністр також дав деякі рекомендації людям, які повертаються з північної Італії, де зафіксовано раптовий стрибок числа інфекцій.
Він уточнив, що люди, які поверталися з Риму, не були порушені конкретними превентивними заходами, так як жодного випадку зараження не було зафіксовано в італійській столиці.
Всього у Франції було зареєстровано 12 випадків захворювання коронавірусів. Один з інфікованих помер.
- Через спалах коронавірусу влада Іспанії прийняла рішення закрити на карантин готель Costa Adeje Palace на півдні острова Тенеріфе. У одного з постояльців підтвердили зараження коронавірусом.
- Станом на 24 лютого кількість загиблих в Китаї від нового коронавируса COVID-19 зросла до 2592 осіб. Крім того, зареєстровано 195 повторних випадків зараження.
- Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) ввело проведення температурного скринінгу на прикордонних постах, які пропускають пасажирів з Італії.