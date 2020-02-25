Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Варан заявив, що на території країни більше немає пацієнтів з коронавірусом.

Про це повідомляє телеканал BFMTV.

“На території Франції більше немає хворих з вірусом. Останній пацієнт, якого було госпіталізовано в Ліоні, вилікуваний. Він не заразний і зміг повернутися додому”, – додав Олів’є Веран під час своєї конференції.

Міністр також дав деякі рекомендації людям, які повертаються з північної Італії, де зафіксовано раптовий стрибок числа інфекцій.

Він уточнив, що люди, які поверталися з Риму, не були порушені конкретними превентивними заходами, так як жодного випадку зараження не було зафіксовано в італійській столиці.

Всього у Франції було зареєстровано 12 випадків захворювання коронавірусів. Один з інфікованих помер.