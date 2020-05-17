Про це йдеться в матеріалі німецької медакомпанії DW.
Феліс’єн Кабуга був затриманий в околицях Парижа в суботу. Він жив в містечку Ан’єр-сюр-Сен під чужим ім’ям. Відносно підозрюваного було видано міжнародний ордер на арешт.
Кабуга є одним з головних фігурантів справи про геноцид в Міжнародному трибуналі по Руанді. Його вважають фінансовим спонсором масових вбивств.
Кабуга є тестем колишнього міністра планування Огюстена Нгірабатваре, який у 2012 році був засуджений до 35 років позбавлення волі.
Кабугу звинувачують в створенні збройних формувань “Інтерахамве” з-поміж хуту, які винищували тутсі під час зачисток.
Нагадаємо геноцид в Руанді, яка розташовується в Східній Африці, стався в 1994 році. Масове вбивство було визнано геноцидом проти руандійських тутсі місцевими хуту. Зачистки відбувалися з 6 квітня по 18 липня 1994 року і здійснювалися за наказом уряду хуту, в результаті чого загинуло від 500 тисяч осіб до 1 мільйона (при населенні близько 12 мільйонів осіб).
8 листопада 1994 Рада Безпеки ООН заснував Міжнародний трибунал по Руанді з метою судового переслідування осіб, відповідальних за геноцид та інші серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, вчинені на території Руанди, який проіснував до 2015 року.
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