У Франції затримали 84-річного Феліс'єна Кабугу, який вважається, згідно з висновками Міжнародного трибуналу по Руанді, головним фігурантом і спонсором геноциду щодо народності тутсі в 1994 році.

Про це йдеться в матеріалі німецької медакомпанії DW.

Феліс’єн Кабуга був затриманий в околицях Парижа в суботу. Він жив в містечку Ан’єр-сюр-Сен під чужим ім’ям. Відносно підозрюваного було видано міжнародний ордер на арешт.

Кабуга є одним з головних фігурантів справи про геноцид в Міжнародному трибуналі по Руанді. Його вважають фінансовим спонсором масових вбивств.

Кабуга є тестем колишнього міністра планування Огюстена Нгірабатваре, який у 2012 році був засуджений до 35 років позбавлення волі.

Кабугу звинувачують в створенні збройних формувань “Інтерахамве” з-поміж хуту, які винищували тутсі під час зачисток.

Нагадаємо геноцид в Руанді, яка розташовується в Східній Африці, стався в 1994 році. Масове вбивство було визнано геноцидом проти руандійських тутсі місцевими хуту. Зачистки відбувалися з 6 квітня по 18 липня 1994 року і здійснювалися за наказом уряду хуту, в результаті чого загинуло від 500 тисяч осіб до 1 мільйона (при населенні близько 12 мільйонів осіб).

8 листопада 1994 Рада Безпеки ООН заснував Міжнародний трибунал по Руанді з метою судового переслідування осіб, відповідальних за геноцид та інші серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, вчинені на території Руанди, який проіснував до 2015 року.