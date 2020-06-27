У Франції затримали шістьох осіб, яких підозрюють в причетності до викрадення дверей з малюнком британського вуличного художника Бенксі.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерела в правоохоронних органах.

У поліції повідомили, що двоє затриманих можуть бути причетні безпосередньо до крадіжки. Ще четверо – до приховування краденого.

Картина була намальована на дверях заднього входу в паризький концерт-хол Bataclan, на якій художник зобразив скорботну жінку. Робота присвячена жертвам терористичних атак в Парижі, які відбулися 13 листопада 2015 року. В той день в Bataclan виступала американська рок-група Eagles of Death Metal.

Терористи проникли в будівлю і почали розстрілювати глядачів. Під час нападу загинуло 90 осіб, понад 200 отримали поранення.

Крадіжка сталася 25 січня 2019 року. Тоді невідомі вирізали двері концертного залу болгарками і відвезли на вантажівці.