Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерела в правоохоронних органах.
У поліції повідомили, що двоє затриманих можуть бути причетні безпосередньо до крадіжки. Ще четверо – до приховування краденого.
Картина була намальована на дверях заднього входу в паризький концерт-хол Bataclan, на якій художник зобразив скорботну жінку. Робота присвячена жертвам терористичних атак в Парижі, які відбулися 13 листопада 2015 року. В той день в Bataclan виступала американська рок-група Eagles of Death Metal.
Терористи проникли в будівлю і почали розстрілювати глядачів. Під час нападу загинуло 90 осіб, понад 200 отримали поранення.
Крадіжка сталася 25 січня 2019 року. Тоді невідомі вирізали двері концертного залу болгарками і відвезли на вантажівці.
- Італійські правоохоронці заявили, що вони знайшли роботу Бенксі, присвячену пам’яті жертв терактів у Парижі в листопаді 2015 року, вкрадену з концертної зали Bataclan.