Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про можливу епідемію коронавірусу в країні після того, як відвідав одну з паризьких лікарень.

Про це повідомляє місцеве видання Le Monde.

Макрон приїхав в паризьку лікарню Pitie-Salpetriere, в якій напередодні помер заражений коронавірусом пацієнт.

“Перед нами криза, можлива епідемія … Наш обов’язок – протистояти їй найкращим чином”, – заявив Макрон.

Президент Франції запевнив, що уряд надасть підтримку медикам в боротьбі з можливою епідемією.

У той же час французи звинувачують урядовців в тому, що ті не стежать за поширенням хвороби в країні.

На даний момент двоє чоловіків, громадян Франції віком 36 та 55 років були госпіталізовані. В той же час відомо, що один з них нещодавно повернувся додому до Франції з італійського регіону Ломбардія, де в останні дні спостерігається спалах коронавірусу.

Нагадаємо, що раніше міністр охорони здоров’я Франції заявляв, що всі пацієнти, які захворіли на коронавірус в країні, вже були вилікувані.