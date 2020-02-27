Про це повідомляє місцеве видання Le Monde.
Макрон приїхав в паризьку лікарню Pitie-Salpetriere, в якій напередодні помер заражений коронавірусом пацієнт.
“Перед нами криза, можлива епідемія … Наш обов’язок – протистояти їй найкращим чином”, – заявив Макрон.
Президент Франції запевнив, що уряд надасть підтримку медикам в боротьбі з можливою епідемією.
У той же час французи звинувачують урядовців в тому, що ті не стежать за поширенням хвороби в країні.
На даний момент двоє чоловіків, громадян Франції віком 36 та 55 років були госпіталізовані. В той же час відомо, що один з них нещодавно повернувся додому до Франції з італійського регіону Ломбардія, де в останні дні спостерігається спалах коронавірусу.
Нагадаємо, що раніше міністр охорони здоров’я Франції заявляв, що всі пацієнти, які захворіли на коронавірус в країні, вже були вилікувані.
- Вчора від атипового китайського коронавірусу помер перший громадянин Франції.