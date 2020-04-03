У Франції кількість жертв коронавірусу за добу зросла одразу на 1355.

Про це повідомив голова Генеральної дирекції охорони здоров’я країни Жером Саломон, передає France24.

Він заявив, що за останню добу у Франції від коронавірусу померла 471 людина. Проте загальна кількість смертей збільшилася на 884 – через включення до статистики будинків літніх людей та інших закладів догляду за літніми людьми.

При цьому Соломон зазначив, що кількість жертв може бути більшою, оскільки органи влади все ще збирають дані з усієї країни.

Загальна кількість жертв у Франції становить 5387.

“У Франції ми стикаємося з винятковою епідемією з безпрецедентним впливом на здоров’я населення”, – сказав Саломон.