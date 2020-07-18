Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Причина пожежі поки невідома. Зараз з вогнем борються понад 60 рятувальників.
Один з очевидців розповів, що він бачив вогонь зі свого будинку. Він додав, що його розбудив “дуже дивний звук дзвонів”.
Зазначається, що це не перша пожежа в соборі. Зокрема, в 1972 році вогонь пошкодив дах будівлі.
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— Jnoel Valentin (@JnoelValentin) July 18, 2020
#Nantes | Courage aux sapeurs-#pompiers du @SDIS44 engagés sur l’#incendie à la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de #Nantes.
Protéger, secourir et sauver. pic.twitter.com/z8ZaigcI3s
— Pompiers de France (@PompiersFR) July 18, 2020
🚨 #BREAKING – 🇨🇵 #France: The cathedral of #Nantes is burning.
Hundreds of firefighters are mobilized to extinguish the fire.pic.twitter.com/5c885aMNIa
— ISCResearch (@ISCResearch) July 18, 2020
UPDATE – The fire in the Cathedral in Nantes, France is still not under control as 60 firefighters rushed to the scene. #France #Nantes #Incendiepic.twitter.com/Lwz544Hqqi
— ISCResearch (@ISCResearch) July 18, 2020
A fire broke out Saturday in a cathedral in the western French city of #Nantes. Firefighters have been dispatched, while the cause of the incident remains unclear.
Images from the scene show fire and smoke billowing from inside the 15-century cathedral. pic.twitter.com/BYEExK2MrZ
— CGTN (@CGTNOfficial) July 18, 2020
Brucia la Cattedrale di Saint Pierre a #Nantes.
Un altro elettricista distratto ?#Francia pic.twitter.com/5H6S2RWFfL
— Alessandro 7 (@AlessandroCere7) July 18, 2020
Incendie de la cathédrale de #Nantes en ce moment. Une véritable épidémie. pic.twitter.com/YXTz9V1ecz
— Damien Rieu (@DamienRieu) July 18, 2020
ДОВІДКА. Собор святого Петра і Павла в Нанті – кафедральний собор Нантської єпархії, найбільша готична церква історичної Бретані і одна з найбільших у Франції, всього на 6 м нижче Собору Паризької Богоматері, а по висоті нефу під склепіннями перевершує його.
- Нагадаємо, 15 квітня 2019 року в соборі Паризької Богоматері сталася сильна пожежа. Вогонь завдав будівлі значної шкоди: обрушилися шпиль і дах.
- Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що хоче, щоб собор був відновлений до 2024 року, коли в Парижі пройде Олімпіада. Однак експерти поставили під сумнів реалістичність цих термінів.
- 31 травня 2020 року в Парижі відкрили для публіки площу перед Собором Паризької Богоматері (Нотр-Дам-де-Парі) – вперше з моменту руйнівної пожежі, що сталася понад рік тому.