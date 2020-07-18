Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Причина пожежі поки невідома. Зараз з вогнем борються понад 60 рятувальників.

Один з очевидців розповів, що він бачив вогонь зі свого будинку. Він додав, що його розбудив “дуже дивний звук дзвонів”.

Зазначається, що це не перша пожежа в соборі. Зокрема, в 1972 році вогонь пошкодив дах будівлі.

ДОВІДКА. Собор святого Петра і Павла в Нанті – кафедральний собор Нантської єпархії, найбільша готична церква історичної Бретані і одна з найбільших у Франції, всього на 6 м нижче Собору Паризької Богоматері, а по висоті нефу під склепіннями перевершує його.

  • Нагадаємо, 15 квітня 2019 року в соборі Паризької Богоматері сталася сильна пожежа. Вогонь завдав будівлі значної шкоди: обрушилися шпиль і дах.
  • Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що хоче, щоб собор був відновлений до 2024 року, коли в Парижі пройде Олімпіада. Однак експерти поставили під сумнів реалістичність цих термінів.
  • 31 травня 2020 року в Парижі відкрили для публіки площу перед Собором Паризької Богоматері (Нотр-Дам-де-Парі) – вперше з моменту руйнівної пожежі, що сталася понад рік тому.