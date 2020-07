Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Причина пожежі поки невідома. Зараз з вогнем борються понад 60 рятувальників.

Один з очевидців розповів, що він бачив вогонь зі свого будинку. Він додав, що його розбудив “дуже дивний звук дзвонів”.

Зазначається, що це не перша пожежа в соборі. Зокрема, в 1972 році вогонь пошкодив дах будівлі.

Hundreds of firefighters are mobilized to extinguish the fire. pic.twitter.com/5c885aMNIa

🚨 #BREAKING – 🇨🇵 #France : The cathedral of #Nantes is burning.

UPDATE – The fire in the Cathedral in Nantes, France is still not under control as 60 firefighters rushed to the scene. #France #Nantes #Incendie pic.twitter.com/Lwz544Hqqi

A fire broke out Saturday in a cathedral in the western French city of #Nantes. Firefighters have been dispatched, while the cause of the incident remains unclear.

Images from the scene show fire and smoke billowing from inside the 15-century cathedral. pic.twitter.com/BYEExK2MrZ

