У Львові із діагнозом "малярія" госпіталізували 46-річного чоловіка, який нещодавно повернувся із однієї з країн Африки.

Про це повідомила лікар-інфекціоніст, головний епідеміолог Львівської області Наталія Тімко у Facebook.

За її словами, 46-річний чоловік нещодавно повернувся з однієї із країн Африки.

“Підвищення температури тіла свідчить не лише про ймовірність COVID-19 і збір епіданамнезу (інформації де пацієнт був, що робив, чим харчувався, чи комахи кусали і т.д.) є запорукою успіху у встановленні діагнозу інфекційного захворювання!”, – повідомила Тімко.

Вона додала, що стан пацієнта середньої важкості, йому надається необхідне лікування.