Про це повідомила лікар-інфекціоніст, головний епідеміолог Львівської області Наталія Тімко у Facebook.
За її словами, 46-річний чоловік нещодавно повернувся з однієї із країн Африки.
“Підвищення температури тіла свідчить не лише про ймовірність COVID-19 і збір епіданамнезу (інформації де пацієнт був, що робив, чим харчувався, чи комахи кусали і т.д.) є запорукою успіху у встановленні діагнозу інфекційного захворювання!”, – повідомила Тімко.
Вона додала, що стан пацієнта середньої важкості, йому надається необхідне лікування.
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