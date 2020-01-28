У Львові екстрено госпіталізували українського студента, який повернувся з Китаю, з ознаками можливого зараження невідомим коронавірусом 2019 nCoV. Тривають клінічні дослідження.

Випадок можливого зараження підтвердив заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль.

19-річний юнак повертався додому з Китаю, де навчається, через Варшаву (Польща). Туди він прилетів на літаку, а до Львова їхав автобусом.

По дорозі безпосередньо до будинку, в таксі, він відчув нездужання і звернувся за допомогою до медиків.

Його госпіталізували і тримають в ізольованому окремому боксі, незважаючи на те, що він навчався далеко від Уханю, де поширювався вірус.

Першою про цей випадок розповів заступник керівника ГУ Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України Олег Когут. Перші результати аналізів свідчили про відсутність коронавірусу з Китаю.

“Симптоматика у нього незначна, навіть температури немає, а хворий він з 23 числа, ще будучи в Китаї він почувався не зовсім добре – у нього з’явився нежить і кашель, але якихось інших симптомів не було”, – розповів Когут.

Ретельні дослідження будуть проведені 28 січня.

Також встановлюють осіб, які могли з ним контактувати в дорозі, щоб перевірити стан їх здоров’я.

Увечері, в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль заявив, що у юнака все ж ознаки зараження коронавірусом.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.

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