Про це повідомила заступниця міського голови з гуманітарних питань, керівниця міського оперативного штабу Галина Слічна, повідомляє пресслужба ЛМР.
“Госпіталізовано 14 осіб, у всіх них епіданамнез. З них 5 осіб — це мешканці Львова. Серед них — 2 дітей. Вчора двом особам, в яким термін хвороби більше 5 днів, провели експрес-тести. Антитіла у них не виявлено”, — зазначила Слічна.
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