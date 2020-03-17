У Львові на лікуванні в інфекційній лікарні перебуває 14 осіб, зокрема двоє дітей. Усіх їх перевіряють на наявність коронавірусу.

Про це повідомила заступниця міського голови з гуманітарних питань, керівниця міського оперативного штабу Галина Слічна, повідомляє пресслужба ЛМР.

“Госпіталізовано 14 осіб, у всіх них епіданамнез. З них 5 осіб — це мешканці Львова. Серед них — 2 дітей. Вчора двом особам, в яким термін хвороби більше 5 днів, провели експрес-тести. Антитіла у них не виявлено”, — зазначила Слічна.