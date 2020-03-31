Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Зазначається, що результати будуть відправлені в лабораторію для підтвердження.

“Сьогодні станом на 12 годин ми отримали позитивний експрес-тест у наших двох водіїв АТП-1. Ми їх направляємо на ПЛР-тестування, тому що тоді вже буде 100-відсотковий результат. Люди повністю ізольовані, транспорт йде на повторну дезінфекцію”, – заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

Водночас він переконаний, що після проведення тестування, кількість випадків захворювання буде зростати.

“Я переконаний, що якщо ми надалі будемо тестувати людей, то кількість інфікованих буде рости. Часто молоді люди можуть переносити хворобу легко, але біда в тому, що якщо вони інфікують людей старшого віку або людей, які мають хронічні захворювання, тут вже потрібно інше лікування”, – сказав Садовий.

Раніше повідомлялося, що у 50-річної мешканки Львова, яка працює водієм трамвая, діагностували підозру на зараження коронавірусом.