Про це Садовий повідомляє в своєму Telegram-каналі.
Уточнюється, що повернути карантинні обмеження у Львові можуть в тому випадку, якщо протягом 3-х днів відсоток зафіксованих підтверджених випадків зараження коронавірусом буде занадто високим.
“Ми відстежуємо динаміку захворювання. Якщо протягом 3-х днів відсоток позитивних результатів буде більше 23%, комісія буде приймати рішення про відновлення карантинних обмежень”, – написав мер.
Водночас Садовий підкреслив, що лабораторії міста продовжують ПЛР-тестування громадян на коронавірус.
Відзначається, що з завтрашнього дня, 15 травня, у Львові відкриють непродовольчі ринки і візові центри.
- З вівторка, 12 травня, в Києві введено перший етап послаблення карантинних обмежень. Так, дозволена робота: непродовольчих магазинів загальною площею до 300 кв. м, крім розташованих у ТРЦ, якщо немає окремого входу з вулиці; салонів краси, косметологічних кабінетів, перукарень та інших об’єктів побутового обслуговування населення; літніх і сезонних відкритих майданчиків кафе і ресторанів; невеликих виробництв непродовольчих товарів і підприємств побутового обслуговування; адвокатських та нотаріальних бюро, аудиторів; автокінотеатрів; відкриваються для відвідування парки і сквери.
- У перший день ослаблення карантинних обмежень Київ на цілий день завмер в заторах.