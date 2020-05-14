Мер Львова Андрій Садовий заявив, що в разі погіршення ситуації в місті карантинні обмеження можуть відновити.

Про це Садовий повідомляє в своєму Telegram-каналі.

Уточнюється, що повернути карантинні обмеження у Львові можуть в тому випадку, якщо протягом 3-х днів відсоток зафіксованих підтверджених випадків зараження коронавірусом буде занадто високим.

“Ми відстежуємо динаміку захворювання. Якщо протягом 3-х днів відсоток позитивних результатів буде більше 23%, комісія буде приймати рішення про відновлення карантинних обмежень”, – написав мер.

Водночас Садовий підкреслив, що лабораторії міста продовжують ПЛР-тестування громадян на коронавірус.

Відзначається, що з завтрашнього дня, 15 травня, у Львові відкриють непродовольчі ринки і візові центри.