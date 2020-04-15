Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
За попередніми даними, вибухнула ручна граната.
Станом на 18:00 на місці події працювали експерти-вибухотехніки, слідчо-оперативна група, а також співробітники інших служб поліції Львівської області.
Правоохоронці встановили особу загиблого, ним виявився 43-річний львів’янин.
Слідчі почали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. З’ясовуються всі обставини події та походження боєприпасу.
- Служба безпеки України (СБУ) викрила діяльність банди, яка причетна до 18 терактів в різних регіонах України.