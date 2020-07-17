Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник мера Львова Андрій Москаленко.

За словами чиновника, рішення було прийнято на підставі постанови Кабміну і зважаючи на те, що установи культури готові до відкриття.

Зможуть відновити роботу:

Театри

Кінотеатри

Музеї (можливість приймати відвідувачів в приміщенні)

Концертні установи та культурні центри

бібліотеки

Молодіжний центр

Народні доми і Палац культури ім Хоткевича



Галереї.

При цьому робота установ культури буде обмежена – зали заповнюватимуться не більш, ніж на 50%.