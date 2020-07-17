Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник мера Львова Андрій Москаленко.
За словами чиновника, рішення було прийнято на підставі постанови Кабміну і зважаючи на те, що установи культури готові до відкриття.
Зможуть відновити роботу:
- Театри
- Кінотеатри
- Музеї (можливість приймати відвідувачів в приміщенні)
- Концертні установи та культурні центри
- бібліотеки
- Молодіжний центр
- Народні доми і Палац культури ім Хоткевича
- Галереї.
При цьому робота установ культури буде обмежена – зали заповнюватимуться не більш, ніж на 50%.
- Міністерство охорони здоровʼя готує проєкт постанови, яким адаптивний карантин продовжать ще щонайменше на місяць.
- Раніше Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.
- Кабінет Міністрів схвалив введення штрафів для фізичних і юридичних осіб за перебування громадян у громадських місцях без захисних масок. Для фізичних осіб розмір штрафів становитиме від 170 до 255 гривень.