Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник мера Львова Андрій Москаленко.

За словами чиновника, рішення було прийнято на підставі постанови Кабміну і зважаючи на те, що установи культури готові до відкриття.

Зможуть відновити  роботу:

  • Театри
  • Кінотеатри
  • Музеї (можливість приймати відвідувачів в приміщенні)
  • Концертні установи та культурні центри
  • бібліотеки
  • Молодіжний центр
  • Народні доми і Палац культури ім Хоткевича
  • Галереї.

При цьому робота установ культури буде обмежена – зали заповнюватимуться  не більш, ніж на 50%.