Влада Львова прийняла рішення про перенесення святкування дня міста в зв'язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, точна дата святкування буде повідомлена вже після карантину.

“День міста, який ми звикли святкувати в першу неділю травня, в цьому році змушені перенести. Разом зі святкуванням переносимо також і відзначення почесними нагородами міста Львова: “Львів’янин року”, “Почесний львів’янин” і “Шляхетна родина”, – написав Садовий.