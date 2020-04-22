Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, точна дата святкування буде повідомлена вже після карантину.
“День міста, який ми звикли святкувати в першу неділю травня, в цьому році змушені перенести. Разом зі святкуванням переносимо також і відзначення почесними нагородами міста Львова: “Львів’янин року”, “Почесний львів’янин” і “Шляхетна родина”, – написав Садовий.
- Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов підтвердив, що карантин у нашій країні планується продовжити до 12 травня.
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