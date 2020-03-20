У Львові підтверджений перший випадок захворювання на коронавірус COVID-19.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив мер Львова Андрій Садовий.

“Є перший підтверджений випадок захворювання на коронавірусів Львові (житель Львова, 1950 р.н. 13 березня повернувся з Німеччини)”, — поінформував міський голова.

Садовий уточнив, що відповідна інформація була отримана від головного лікаря інфекційної лікарні. Поліція встановлює список осіб, які контактували з хворим.

“Хворий здав аналізи приватному діагностичному центру після чого матеріали були відправлені до Києва. Результат позитивний. Хворого госпіталізують в інфекційній лікарні”, — додав мер.