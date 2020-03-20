Про це в своєму Telegram-каналі повідомив мер Львова Андрій Садовий.
“Є перший підтверджений випадок захворювання на коронавірусів Львові (житель Львова, 1950 р.н. 13 березня повернувся з Німеччини)”, — поінформував міський голова.
Садовий уточнив, що відповідна інформація була отримана від головного лікаря інфекційної лікарні. Поліція встановлює список осіб, які контактували з хворим.
“Хворий здав аналізи приватному діагностичному центру після чого матеріали були відправлені до Києва. Результат позитивний. Хворого госпіталізують в інфекційній лікарні”, — додав мер.
- Раніше повідомлялося, що у Львові вирішили скасувати безкоштовний проїзд для всіх пільговиків до закінчення карантину, щоб запобігти можливому розповсюдженню коронавірусу.
- У Львівській області з підозрою на COVID-19 госпіталізовано більше 20 осіб.
- Станом на вечір 19 березня кількість випадків COVID-19 по Україні досягла 26. З них 3 – летальні.