Про це повідомив міський голова Андрій Садовий у Facebook.
Кафе та ресторанам дозволено впускати в приміщення одночасно до 10 відвідувачів.
Це ж стосується спортивних клубів і фітнес-центрів.
“Власники цих закладів мають забезпечити системне ІФА-тестування для своїх працівників. Такі послаблення є вимушеним кроком для збереження малого та середнього бізнесу”, – заявив Садовий.
Він також додав, що епідеміологічна ситуація залишається непростою. Адаптивний карантин продовжено до 31 липня.
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