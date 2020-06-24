Міська комісія з надзвичайних ситуацій у Львові дозволила відновити роботу закладів громадського харчування в приміщеннях, спортивних та фітнес-клубів.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий у Facebook.

Кафе та ресторанам дозволено впускати в приміщення одночасно до 10 відвідувачів.

Це ж стосується спортивних клубів і фітнес-центрів.

“Власники цих закладів мають забезпечити системне ІФА-тестування для своїх працівників. Такі послаблення є вимушеним кроком для збереження малого та середнього бізнесу”, – заявив Садовий.

Він також додав, що епідеміологічна ситуація залишається непростою. Адаптивний карантин продовжено до 31 липня.