Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий в Facebook.
За його словами, у пацієнтів відібрали біоматеріал та направили на дослідження до Києва.
“Усі особи молодого віку, госпіталізовані з нетривалим анамнезом, тобто, вони хворіють протягом 2-3 днів. Стан – середньої тяжкості, загрози життю немає”, – зазначив мер Львова.
При цьому Садовій спростував інформацію, що у Львові вже зафіксовано два випадки захворювання коронавірусом.
“Ми перевірили ці факти, вони не відповідають дійсності”, – зазначив він.
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