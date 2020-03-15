У Львові з підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19 госпіталізували чотирьох осіб.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий в Facebook.

За його словами, у пацієнтів відібрали біоматеріал та направили на дослідження до Києва.

“Усі особи молодого віку, госпіталізовані з нетривалим анамнезом, тобто, вони хворіють протягом 2-3 днів. Стан – середньої тяжкості, загрози життю немає”, – зазначив мер Львова.

При цьому Садовій спростував інформацію, що у Львові вже зафіксовано два випадки захворювання коронавірусом.

“Ми перевірили ці факти, вони не відповідають дійсності”, – зазначив він.