У Львові в липні цього року розпочнуться зйомки фільму за романом Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна) "Я, "Побєда" і Берлін".

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

“Зараз у Львові є нові цікаві локації. Ми будемо тут навіть знімати берлінську частину сюжету, адже в самому Берліні вже немає тих локацій 90-х років, а у Львові ми знайшли все необхідне. Будемо розкривати для кіноспівтовариства раніше незвідані локації”, – розповів на зустрічі з мером Андрієм Садовим кінооператор Дмитро Недря.

Кінопроект комедії “Я,”Побєда” і Берлін” за однойменним романом Кузьми Скрябіна став одним з переможців Одинадцятого конкурсного відбору Держкіно. Державна підтримка стрічки становить 27 млн ​​грн – 75% загальної вартості виробництва фільму.

Режисером-постановником фільму є Ольга Ряшина. Автори адаптації сценарію – Анатолій Крим і Олексій Комаровський. Продюсерами стрічки виступили Олексій Терентьєв і Артем Доллежаль.

Фільм розповість історію хлопця Кузьми, який придбав перше в своєму житті авто марки “Побєда”. Готовий разом із нею підкорювати цілий світ, герой вирушає зі своїм товаришем Бардом до Берліну. Проте ні сам Кузьма, ні Бард не підозрюють, які шалені пригоди чекають на них, а також того, що повернуться вони з цієї подорожі вже зовсім іншими людьми.

Реліз фільму в Україні заплановано на грудень 2020 року.