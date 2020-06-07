Личаківський районний суд Львова тимчасово зупиняє роботу через підтвердження у одного з суддів коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні суду на порталі “Судової влади України”.

“У зв’язку з підтвердженням захворювання судді Личаківського районного суду Львова на коронавірус COVID-19, у вівторок, 9 червня, роботу суду буде призупинено з метою проведення дезінфекції приміщення”, – йдеться в повідомленні.

Про відновлення роботи суду і подальші особливості режиму в суді обіцяють повідомити додатково.