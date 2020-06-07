Про це йдеться в повідомленні суду на порталі “Судової влади України”.
“У зв’язку з підтвердженням захворювання судді Личаківського районного суду Львова на коронавірус COVID-19, у вівторок, 9 червня, роботу суду буде призупинено з метою проведення дезінфекції приміщення”, – йдеться в повідомленні.
Про відновлення роботи суду і подальші особливості режиму в суді обіцяють повідомити додатково.
- Станом на 7 червня коронавірус підтвердили ще у 43 киян, майже вдвічі менше, ніж днем раніше, коли було 83 хворих.
- Станом на ранок 7 червня виявили 485 випадків інфікування COVID-19.