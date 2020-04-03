Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.
“У двох львівських медиків ПЛР-тест підтвердив інфікування коронавірусом. Зараз вони ізольовані, проводиться опитування людей, з якими вони контактували, у всіх контактних осіб беруть біоматеріал для проведення ПЛР-тестів”, – сказано в повідомленні.
Уточнюється, що одним з медиків є 47-річний анестезіолог лікарні швидкої допомоги, який був на самоізоляції, а зараз знаходиться в інфекційній лікарні.
Другий хворий – 54-річний доктор 5-ї міської поліклініки, що контактував з пацієнткою з коронавірусом. Він також знаходиться в інфекційній лікарні.
За інформацією міської ради, в цілому у Львівській області на даний момент зафіксовано 13 випадків захворювання коронавірусом. При цьому двоє людей вже одужали.
- В Україні зафіксовано вже 942 випадки зараження коронавірусом COVID-19. За добу було підтверджено 138 нових випадків.
- 85% пацієнтів, які загинули від COVID-19 в Україні, були старше 50 років та мали важкі супутні захворювання.