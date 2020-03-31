Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
Підозру діагностували за результатами масового тестування за допомогою експрес-методики.
У Львові масове тестування почали в комунальних установах серед працівників, яким доводиться контактувати з великою кількістю людей.
Таким чином, вдалося знайти два випадки підозри на зараження коронавірусною інфекцією.
Перший випадок – у пацієнтки однієї з лікарень. 25 березня вона надійшла з пневмонією. Тепер обстежують медиків і пацієнтів, які з нею контактували.
Другий випадок – це водій трамваю. У неї немає ніяких симптомів захворювання. Тому її біологічний матеріал відправили на діагностику в лабораторію. В результаті жінку відправили додому на самоізоляцію під контроль сімейного лікаря. Трамвай зняли з маршруту. Також почали тестування всіх водіїв.
- В Україні зафіксовано 548 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
- У Львівській області одужала перша пацієнтка, у якої було виявлено коронавірус. У 50-річної жінки діагностували COVID-19 після того, як вона повернулась із Німеччини.