У 50-річної мешканки Львова, яка працює водієм трамвая, діагностували підозру на зараження коронавірусом.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Підозру діагностували за результатами масового тестування за допомогою експрес-методики.

У Львові масове тестування почали в комунальних установах серед працівників, яким доводиться контактувати з великою кількістю людей.

Таким чином, вдалося знайти два випадки підозри на зараження коронавірусною інфекцією.

Перший випадок – у пацієнтки однієї з лікарень. 25 березня вона надійшла з пневмонією. Тепер обстежують медиків і пацієнтів, які з нею контактували.

Другий випадок – це водій трамваю. У неї немає ніяких симптомів захворювання. Тому її біологічний матеріал відправили на діагностику в лабораторію. В результаті жінку відправили додому на самоізоляцію під контроль сімейного лікаря. Трамвай зняли з маршруту. Також почали тестування всіх водіїв.