Про це повідомив мер міста Андрій Садовий в Facebook.
“З понеділка у Львові закриваємо всі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек і заправок. Офіційне рішення комісії з надзвичайних ситуацій буде прийнято вранці, але готуватися можна вже”, – написав Садовий.
“Це рішення стосується також всіх закладів громадського харчування!” – додав мер Львова.
У вівторок у Львові відбудеться позачергове засідання міськради, на якому буде розглядатися збільшення резервного фонду для закупівлі необхідного медичного обладнання та план заходів з протидії коронавируса.
Мер окремо підкреслив, що в місті поки немає підтверджених випадків COVID-19. У Львові з підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19 госпіталізували чотирьох осіб.
- Нагадаємо, в Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
- Голова Уряду Денис Шмигаль для уникнення поширення коронавірусу закликав українців утриматися від міжміських поїздок.
- Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець рекомендує розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через загрозу поширення COVID-19.