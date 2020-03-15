Львів вирішив з 15 березня закрити всі торгові заклади, крім продуктових, аптек і автомобільних заправок.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий в Facebook.

“З понеділка у Львові закриваємо всі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек і заправок. Офіційне рішення комісії з надзвичайних ситуацій буде прийнято вранці, але готуватися можна вже”, – написав Садовий.

“Це рішення стосується також всіх закладів громадського харчування!” – додав мер Львова.

У вівторок у Львові відбудеться позачергове засідання міськради, на якому буде розглядатися збільшення резервного фонду для закупівлі необхідного медичного обладнання та план заходів з протидії коронавируса.

Мер окремо підкреслив, що в місті поки немає підтверджених випадків COVID-19. У Львові з підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19 госпіталізували чотирьох осіб.