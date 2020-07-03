У Львові заборонили діяльність нічних розважальних закладів для запобігання поширенню коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті Львівської міської ради.

Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Заборона діятиме на території Львова, Винників, а також селищ Брюховичі та Рудне.

Крім того, комісія рекомендувала установам громадського харчування, яким дозволена діяльність в умовах продовження карантину щодо запобігання поширення епідемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, організувати свою роботу до 22.00, але не пізніше встановленого часу.

Варто зазначити, що Львівська область – одна з лідерів за кількістю нових випадків коронавірусу в країні. З початку спалаху у Львівській області на коронавірус захворіли 5 730 осіб. З них 146 пацієнтів померли від ускладнень захворювання, 863 — одужали.