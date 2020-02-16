В с. Коти Яворівського району Львівської області з озера дістали легковий автомобіль Audi з чотирма загиблими.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про інцидент надійшло 16 лютого о 08:53. Так, на автодорозі Рава-Руська – Судова Вишня при в’їзді в село Коти Яворівського району автомобіль Audi-80 не впорався з керуванням і злетів у озеро.

Причини ДТП з’ясовуються.

Фото: ДСНС України