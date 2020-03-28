Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.
“Пацієнти – чоловік, 50-ти років та хлопець, 16-ти років. За результатами тесту, який отримали – у хворих позитивні результати. У обох пацієнтів був контакт з особою, у якої нещодавно підтвердився коронавірус”, – йдеться у повідомленні.
Пацієнти перебувають на самоізоляції.
Загалом на Львівщині у п’ятьох пацієнтів підтвердили COVID-19.
- В Україні підтверджено 311 випадків COVID-19, з них 8 летальних.
- У Запоріжжі з лікарні виписали жінку, яка одужала від коронавірусу.
- У Києві коронавірус підтвердили вже у 74 людей.
- У Тернопільській області кількість людей інфікованих коронавірусом COVID-19 збільшилась до 43.
- У Хмельницькому лабораторно підтвердили перший випадок зараження коронавірусом.