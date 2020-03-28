У Львівській області зафіксували ще два випадки захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

“Пацієнти – чоловік, 50-ти років та хлопець, 16-ти років. За результатами тесту, який отримали – у хворих позитивні результати. У обох пацієнтів був контакт з особою, у якої нещодавно підтвердився коронавірус”, – йдеться у повідомленні.

Пацієнти перебувають на самоізоляції.

Загалом на Львівщині у п’ятьох пацієнтів підтвердили COVID-19.