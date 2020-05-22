У Львівській області карантин вирішили не послаблювати до 29 травня.

Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, повідомили в прес-службі Львівської ОДА.

Рішення аргументували тим, що динаміка захворюваності на коронавірус поки не сприяє послабленню чи скасуванню карантину.

“На Львівщині вже кілька тижнів спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації. За попередню добу коронавірус підтвердили у 65 осіб, ще 53 особи госпіталізували із підозрою на коронавірусну інфекцію. Зарано говорити про суттєве послаблення карантину в області, адже нашим першочерговим завданням є збереження здоров`я і життя мешканців регіону”, – наголосив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Як відзначили в департаменті охорони здоров’я ОДА, за останній тиждень спостерігається зростання на 90 осіб тих хворих, які потребують стаціонарного лікування. Стан пацієнтів, які звертаються за медичною допомогою, важчий, в порівнянні з минулим тижнем.

Згідно з рішенням комісії, до 29 травня забороняється:

• перебування в громадських місцях, транспорті без масок або респіраторів;

• перебування на вулиці без документів, що засвідчують особу;

• самовільний вихід із місця самоізоляції чи обсервації;

• відвідування установ освіти, крім участі у ЗНО, вступних та інших іспитів;

• проведення масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) за участю більше 10 осіб;

• робота закладів харчування – ресторанів, кафе (крім як на літніх майданчиках і на винос);

• робота фітнес-центрів;

• пасажирські перевезення в звичайному режимі в міському, приміському, міжміському та іншому транспорті;

• проведення планової госпіталізації (з деякими винятками).

Згідно з останніми даними, у Львівській області 1240 випадків зараження коронавірусом.