Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький в Facebook.
Він пояснив, що протягом кількох останніх днів область стала “антирекордсменом” щодо ситуації з епідемією коронавірусу. Незважаючи на те, що спалаху заражень немає, кількість інфікованих поступово зростає. Зокрема, джерелом стало місто Львів.
В результаті проведеної наради Шмигаль доручив розглянути можливість запуску пулінг-тестування, яке дозволить одночасно тестувати 5 зразків відібраного матеріалу.
“Подібну схему планують почати на базі лабораторій, які задіяні в процесі тестувань”, – зазначив він.
- 5 червня у Львівській області відклали пом’якшення карантину ще на тиждень через збільшення кількості хворих на коронавірус COVID-19.