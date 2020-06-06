Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив розглянути можливість запуску у Львівській області пулінг-тестування на коронавірус. Це дозволить одночасно тестувати 5 зразків відібраного матеріалу.

Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький в Facebook.

Він пояснив, що протягом кількох останніх днів область стала “антирекордсменом” щодо ситуації з епідемією коронавірусу. Незважаючи на те, що спалаху заражень немає, кількість інфікованих поступово зростає. Зокрема, джерелом стало місто Львів.

В результаті проведеної наради Шмигаль доручив розглянути можливість запуску пулінг-тестування, яке дозволить одночасно тестувати 5 зразків відібраного матеріалу.

“Подібну схему планують почати на базі лабораторій, які задіяні в процесі тестувань”, – зазначив він.