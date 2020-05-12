Про це повідомили в прес-службі поліції регіону.

Увечері у вівторок, 12 травня, в ресторан “Святослав” на вулиці Івана Франка в Винниках увійшов невідомий чоловік. Він заявив, що у нього є граната і він має намір підірвати заклад.

На місці події працюють співробітники служб та підрозділів поліції Львівської області, зокрема експерти-вибухотехніки, спецназівці, кінологи, слідчо-оперативна група, а також патрульна поліція й рятувальники.

Група правоохоронців на чолі з начальником поліції регіону Василем Віконським ведуть переговори з чоловіком, щоб не допустити вибуху.

У главку запевняють, що на даний момент в ресторані проводяться ремонтні роботи, тому людей в приміщеннях немає.