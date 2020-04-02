Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

“На 8:00 на Львівщині підтверджено 12 випадків інфікування коронавірусом, одна людина одужала… В нашій інфекційній лікарні наразі перебувають 38 осіб, п’ятеро в дуже важкому стані, один підключений до апарату ШВЛ”, – йдеться у повідомленні.

Міський голова Андрій Садовий також зазначив, що у Львові тестують усіх працівників комунальних і соціальних служб за допомогою експрес-тестів, а в разі підозри на зараження проводять ПЛР-тести в лабораторіях.