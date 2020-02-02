Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
Зазначено, що військовий, рухаючись на службовому автомобілі в напрямку переходу з Польщею, допустив наїзд на пішохода.
“За попередньою інформацією, 2 лютого 2020 року приблизно о 00:00 годині в селі Угринів Сокальського району Львівської області рядовий строкової служби Львівського прикордонного загону, рухаючись на службовому автомобілі Volkswagen Transporter в напрямку переходу з республікою Польща, допустив наїзд на пішохода. В результаті інциденту потерпілий отримав травми, від яких помер на місці”, – інформують в ДБР.
Зокрема, транспортний засіб вилучено.
Фото: ДБР
“Досудове розслідування здійснюється за фактом порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель потерпілого (ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України)”, – сказано в повідомленні.
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