У селі Угринів Львівської області військовослужбовець Державної прикордонної служби на службовому автомобілі збив на смерть пішохода.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Зазначено, що військовий, рухаючись на службовому автомобілі в напрямку переходу з Польщею, допустив наїзд на пішохода.

“За попередньою інформацією, 2 лютого 2020 року приблизно о 00:00 годині в селі Угринів Сокальського району Львівської області рядовий строкової служби Львівського прикордонного загону, рухаючись на службовому автомобілі Volkswagen Transporter в напрямку переходу з республікою Польща, допустив наїзд на пішохода. В результаті інциденту потерпілий отримав травми, від яких помер на місці”, – інформують в ДБР.

Зокрема, транспортний засіб вилучено.

Фото: ДБР

“Досудове розслідування здійснюється за фактом порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель потерпілого (ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України)”, – сказано в повідомленні.