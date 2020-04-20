Вночі 20 квітня у Львівській області сталася поліцейська гонитва, під час якої застосували вогнепальну зброю.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області.

Все почалося з того, що в 4:30 ранку в Мостиську зупинили 22-річного водія на BMW іноземної реєстрації. Він порушив правила дорожнього руху.

Під час перевірки документів поліцейські запідозрили, що водій перебуває в стані алкогольного сп’яніння, і запропонували пройти обстеження.

Водій відмовився, включив задню передачу і, протаранивши поліцейську “Шкоду”, поїхав в сторону Самбора. При цьому він травмував двох поліцейських.

Під час розпочатого переслідування поліція відкрила вогонь по колесах, але не змогла зупинити порушника. Його вдалося заблокувати тільки в Самборі за допомогою місцевих правоохоронців.

Водія затримали, на нього завели кримінальну справу за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу – насильство по відношенню до поліцейського. За скоєне 22-річному жителю Старосамбірського району загрожує покарання – до п’яти років позбавлення волі.

Травмованим правоохоронцям медики надали допомогу і відпустили додому.