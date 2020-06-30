На Львівщині прийняли рішення щодо продовження карантину ще на тиждень.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної державної адміністрації.

Уточнюється, що карантин в області було продовжено до 7 червня.

Таке рішення прийняли через погану епідеміологічну ситуацію в області, яка не відповідає критеріям Міністерства охорони здоров’я за двома показниками – динаміці захворюваності (24,9% при нормі в менше ніж 11%) і інцидентності (19% при нормі в менше ніж 11%).

“Ми не можемо послаблювати карантин, коли кількість нових хворих щодня збільшується на 150-240 осіб, коли відсоток завантаженості лікарень стрімко наближається по критичної позначки, а стан пацієнтів, які звертаються до лікарів, важче в порівнянні з початком пандемії”, – розповів голова ОДА Максим Козицький.

В адміністрації також зауважили, що область перебуває серед лідерів за кількістю протоколів про порушення карантину.

“Днями мережу сколихнуло відео, на якому близько сотні людей влаштували масове купання в джерелі біля Львова. Цією справою зараз займаються правоохоронні органи”, – заявив Козицький.