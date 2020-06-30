Про це повідомила пресслужба Львівської обласної державної адміністрації.
Уточнюється, що карантин в області було продовжено до 7 червня.
Таке рішення прийняли через погану епідеміологічну ситуацію в області, яка не відповідає критеріям Міністерства охорони здоров’я за двома показниками – динаміці захворюваності (24,9% при нормі в менше ніж 11%) і інцидентності (19% при нормі в менше ніж 11%).
“Ми не можемо послаблювати карантин, коли кількість нових хворих щодня збільшується на 150-240 осіб, коли відсоток завантаженості лікарень стрімко наближається по критичної позначки, а стан пацієнтів, які звертаються до лікарів, важче в порівнянні з початком пандемії”, – розповів голова ОДА Максим Козицький.
В адміністрації також зауважили, що область перебуває серед лідерів за кількістю протоколів про порушення карантину.
“Днями мережу сколихнуло відео, на якому близько сотні людей влаштували масове купання в джерелі біля Львова. Цією справою зараз займаються правоохоронні органи”, – заявив Козицький.
- В Україні станом на 30 червня підтверджено 44 334 випадки COVID-19, за добу виявили 706 нових випадків.
- Міністерство охорони здоров’я готується до розгортання другої хвилі лікарень через збільшення кількості хворих на COVID-19.
- Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.