Про це повідомляє прес-служба обласної державної адміністрації.

“Не дивлячись на високу кількість звернень і стабільно високі цифри госпіталізованих хворих протягом останніх 2-х тижнів, ми маємо заповненість ліжок 22%, а кількість проведених ПЛР-тестів на 100 тисяч населення – 97. Однак загальний показник інцидентності 13,5 (по м. Львову 27,3, по області 7,5) не дозволяє нам пом’якшувати карантинні заходи у Львівській області. Тобто, саме ситуація у Львові вплинула на рішення про продовження карантинних заходів”, – заявив голова ОДА Максим Козицький.

Водночас, за словами директора департаменту охорони здоров’я адміністрації Ореста Чемериса, за останні 7 днів в області відмічається зростання кількості пацієнтів з коронавірусом, які потребують стаціонарного лікування.

“Якщо аналізувати показники, то ми не входимо в ту межу, яка дозволяє послаблення карантину, адже кількість пацієнтів зі Львова становить левову частку серед усіх інфікованих”, – сказав він.